Chirurgia generale a Formia sempre a pieno ritmo

Tempo di coronavirus, tempo di inesattezze cognitive in merito, strombazzate quali verità mediche, tempo, però, anche di informazioni operative prive di fondamento.

Si evince da una lunghissima serie di chiamate e di segnalazioni che ci giungono dai nostri lettori, colpiti dalla diffusione di inesattezze sui compiti e sulla portata dell’azione di Chirurgia Generale dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

In altre parole, da qualche parte veniva affermato che la Chirurgia Generale del nosocomio pubblico avrebbe operato presso le strutture di una clinica dello stesso centro del golfo.

Ci è sembrato più che doveroso renderci immediatamente conto presso i competenti uffici che coordinano l’attività del reparto ed è uscita fuori una versione tanto diversa da quella che i lettori ci avevano segnalato.

“L’equipe operativa del reparto di Chirurgia Generale diretta dal dott. Vincenzo Viola opera presso il Dono Svizzero tutti i giorni escluso il giovedi, giornata in cui la sala operatoria viene utilizzata per interventi di Ginecologia e Ostetricia e parti cesarei. Solo per la giornata di giovedi, quindi, ‘al fine di ottimizzare le liste di attesa’ i pazienti vengono dirottati presso la struttura privata, per interventi, comunque che non presentino criticità pericolose”.

Orazio Ruggieri