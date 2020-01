Comunità e sviluppo locale, convegno a Formia

‘Comunità e sviluppo locale, costruire una società inclusiva e sostenibile’ è il tema del convegno che si terrà sabato 1 febbraio alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero ‘A. Celletti’ in via Gianola, Formia. Organizzato da Confcommercio

Imprese per l’Italia Lazio Sud unitamente al Gruppo Terziario Donna e in collaborazione con il CSV Lazio al fine di avviare un progetto che ha come obiettivo quello di stimolare la coesione sociale e lo sviluppo economico del territorio pontino attraverso il turismo e la valorizzazione dei beni culturali.

L’evento siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud unitamente dal gruppo Terziario Donna coinvolge le parti sociali, le associazioni, i professionisti, le imprese e le amministrazioni locali, attraverso interventi capaci di favorire lo sviluppo

del territorio in senso solidale e territoriale.

Interverranno:

° Il presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora,

° Maria Rosa Scognamiglio del Csv Lazio,

°L’assessore regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali Enrica Onorati,

°L’assessore regionale al Turismo e alle Pari Opportunità Giovanna Pugliese,

° Il responsabile dello Spazio Attivo Lazio Innova di Latina Maurizio Andolfi.

Modera il dibattito Stefania Valerio.

L’incontro sarà aperto dai saluti della dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Piatandosi e dal vice presidente Confcommercio Terziario Donna Lazio Sud Francesca Capolino.