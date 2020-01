Conclusa la IV edizione delle Luminarie di Gaeta: “Oltre 500mila presenze” (#video)

“Abbiamo chiuso in maniera positivissima la quarta edizione delle Luminarie di Gaeta -così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, fa il punto sulle “Favole di Luce””. “Abbiamo superato le 500mila presenze, -continua il primo cittadino- nonostante il mese di novembre sia stato deleterio dal punto di vista climatico. Abbiamo mantenuto a novembre le stesse presenze dell’anno scorso, ma a dicembre abbiamo più che duplicato con continuità fino alla giornata di chiusura del 19 gennaio“.

Dati confermati sia dal numero di prenotazioni delle strutture ricettive, ma anche dai tantissimi pullman arrivati a Gaeta. Riscontri positivi anche dagli esercenti di Gaeta -dai bar, ai ristoranti, ai negozi di prodotti tipici- che hanno registrato un forte afflusso di clientela.

“Cominciamo subito a lavorare per l’edizione 2020-2021: la quinta edizione delle “Favole di Luce” partirà sabato 31 ottobre e la chiusura sarà il 17 gennaio. Il 31 ottobre la mattina andiamo al mare e il pomeriggio ci godiamo le luminarie e, perché no, il pomeriggio facciamo nevicare per stare in tema natalizio“.