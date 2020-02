Contrasto alla spaccio di cocaina: Un arresto

La Polizia di Stato – Questura di Latina nella giornata di ieri 20 febbraio u.s., al termine di una specifica attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto A. A. classe ‘92, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione di arma comune da sparo clandestina e ricettazione. In particolare, dopo una serie di attività di osservazione, il personale della Squadra Mobile ha deciso di intervenire presso l’abitazione dell’arrestato a Roccagorga, effettuando una perquisizione domiciliare, anche alla presenza dell’avvocato di fiducia intervenuto sul posto.

Nella circostanza è stato rinvenuto, all’interno della camera da letto in uso al prevenuto: nr. 1 borsone di colore blu contenente una busta di cellophane di colore arancio, al cui interno vi erano nr. 6 (sei) involucri sottovuoto e termosaldati, contenenti “sassi” di colore bianco, risultati essere sostanza stupefacente del genere cocaina del peso complessivo di grammi 700,00, oltre a sostanza da taglio, diversi bilancini di precisione funzionanti, una macchina per sottovuoto e molteplici bustine per il confezionamento; quest’ultime del tutto uguali a quelle che contenevano la sostanza stupefacente sottoposta, poi, in sequestro.

È stata inoltre rinvenuta la somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, di Euro 1.230,00, provento illecito dell’attività di spaccio nonché, nel garage di pertinenza dell’abitazione, una pistola revolver marca “COLT” modello “detective” 38 Special con matricola abrasa e n. 6 (sei) cartucce stesso calibro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. procedente.