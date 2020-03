Coronavirus, 823 i casi positivi nella Regione Lazio

Coronavirus: Sono 823 nella Regione Lazio i casi positivi al #COVID19. Di questi, 270 sono in isolamento domiciliare, 426 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva, 38 sono deceduti e 44 guariti

