E’ il primo cittadino di Formia a darne notizia sui social con il seguente post:

“AVVISO A TUTTI I CITTADINI

In queste ore si sta predisponendo la CHIUSURA dell’ufficio Postale Centrale di Formia in Via Vitruvio. Infatti riscontrata la positività al Covid-19 di un dipendente, la Asl sta predisponendo la sanificazione dei locali e il sopralluogo successivo. Visto lo scrupoloso utilizzo dei dispositivi di protezione sia del personale che dell’ambiente di lavoro, si rassicurano tutti i cittadini che in questi giorni si sono recati presso l’ufficio postale.

Sarà nostra premura informare tutti dell’evolversi della situazione.”