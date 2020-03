Coronavirus a Formia, domani scuole aperte nei comuni in cui era stata disposta la chiusura

All’esito dell’incontro in prefettura, risulta confermata una sola persona contagiata da COVID-2019.

La provincia di Latina e la Regione Lazio non sono sede di focolaio, non sono quindi ZONA ROSSA ne ZONA GIALLA.

Sulla base del Decreto Legge del 2 marzo 2020 n.9 art. 35, che rende inefficaci le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai Sindaci, verranno riaperti gli Istituti scolastici nei comuni in cui era stata disposta la chiusura.