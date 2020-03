Oggi a mezzogiorno minuto di silenzio per le vittime del coronavirus. A mezz’asta tutte le bandiere tricolori dei palazzi delle istituzioni locali e nazionali.

Tutti i Comuni del Golfo, da Gaeta a Formia, da Minturno a Itri, hanno osservato il minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e per stare uniti in un momento di grave emergenza per tutta l’Italia.