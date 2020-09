Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 19 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (2),di Cori (1), Cisterna di Latina (8), di Gaeta (1), di Itri (2), Latina (3),di Maenza (1) e di Santi Cosma e Damiano (1). Si registra il decesso di un paziente domiciliato a Cori.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, è stata attivata nelComune di Aprilia una locale postazione di Drive in straordinario per l’esecuzione del test rapido(“antigenico”) volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2:APRILIA: mercoledi 30 settembre c.a c/o sede “ex stabilimento Acqua Claudia” con ingresso da SS.148 Km.46.600

L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti nel Comune,che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno dellacomunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatoridell’infezione.

Si rappresenta al riguardo che tale test non è rivolto ai cittadini già presi in carico dal Dipartimento diPrevenzione della ASL in quanto sintomatici o “contatti certi” di soggetti positivi per i qualipermangono le modalità di esecuzione di test a cura del Dipartimento quali in essere in tuttal’Azienda. Si comunica all’utenza che il servizio di “drive-in” di Latina, chiuso nel pomeriggio dellagiornata odierna, dalla giornata di mercoledì 30 settembre pv sarà trasferito presso l’exIstituto SANI- Salvemini, sito in viale le Corbusier 393 a Latina, dove sarà attivo dalle ore9:00.Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolaridovranno essere prenotatitramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura diprenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf