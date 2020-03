Il premier Conte in diretta Facebook annuncia di «chiudere, in tutta Italia, ogni attività produttiva non necessaria».

Il premier non ha spiegato nel dettaglio quali saranno le attività chiuse, ma ha detto che non chiuderanno i supermercati e i negozi di alimentari, specificando di non correre ad accaparrarsi generi alimentari, né in farmacia.