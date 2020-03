Coronavirus, due donne decedute in provincia di Latina

Come si evince dai comunicati dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio nella giornata di oggi si sono registrati due decessi.

Si tratta di due donne, una 93enne deceduta all’ospedale di Fondi e l’altra di 80 anni deceduta al Dono Svizzero di Formia.

Per la donna deceduta al Dono Svizzero, affetta da pluripatologie preesistenti, confermata la positività al Covid90 mentre si è ancora in attesa dei risultati del test per la donna 93enne.