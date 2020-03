Coronavirus, in provincia di Latina 24 casi positivi

Al momento della redazione del presente comunicato, si rappresenta che in Provincia di Latina si registrano 24 casi positivi al COVID-19. Di questi quattro sono in isolamento fiduciario a domicilio con un quadro di salute buono. Nove pazienti sono ricoverati allo Spallanzani mentre gli altri si trovano nei reparti di Malattie Infettive del Goretti o in Terapia Intensiva.

Con riferimento alla notizia di un minorenne positivo, solo in considerazione della delicatezza della posizione, si comunica che lo stesso è negativo.

Si tratta, pertanto, dell’ennesimo caso di cattiva e irresponsabile informazione che, in questi giorni, sta circolando su alcuni canali informativi.

Si ricorda che, al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL.

Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

Comunicato stampa Asl Latina