Coronavirus, Mitrano: “il decreto della Regione Lazio conferma quanto avevo richiesto stamattina”

“Il decreto della Regione Lazio conferma quanto dichiarato questa mattina.

Con il decreto del Presidente della Regione Lazio, appena pubblicato e diramato, si obbligano coloro che provengono dalle Regioni “critiche” del Nord Italia, a fare la permanenza domiciliare (quarantena). Un decreto che conferma quanto avevo pubblicamente richiesto stamattina nei confronti di coloro che provengono da quelle zone invitandole a mettersi in quarantena volontaria. Contestualmente avevo avviato una campagna di sensibilizzazione ed informazione anche attraverso la mia pagina facebook, e sono contento che ancora una volta viene confermata la mia linea di azione, una linea che definirei del buonsenso a tutela della salute pubblica. Sempre nel post di questa mattina, esprimevo perplessità su come si potessero far rispettare le distanze in piscine, palestre ed impianti sportivi. Con l’ordinanza regionale si sospendono di fatto le attività includendo anche i centri benessere. Continuiamo quindi a lavorare insieme per dare una corretta informazione al cittadino che deve conoscere tutto anche le perplessità sui vari atti. Questo vuol dire partecipazione, condivisione e creazione di un grande senso di comunità.”

Questo quanto dichiarato dal Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano