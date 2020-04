Un gaetano positivo al Covid-19. Si tratta di un caso esterno alla città pontina. Colpito un uomo ricoverato all’interno di un presidio ospedaliero dallo scorso gennaio.

“Non dobbiamo fare la caccia alle streghe”. Così il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano.

“L’uomo non mette piede a Gaeta da mesi, né ha contatti con la famiglia. Non è in pericolo di vita né intubato. Ora è stato trasferito in un presidio della Capitale”. Questo, in sintesi, quanto dichiarato dal primo cittadino pontino.