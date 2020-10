ELENCO DRIVE-IN TAMPONE – accesso con ricetta dematerializzata e codice fiscale, per tutte le fasce di età.

Oltre ai CENTRI PER I TAMPONI PEDIATRICI (non presenti in provincia di Latina), i bambini possono accedere a qualunque altro Drive-in.

ex Istituto SANI- Salvemini – Viale le Corbusier 393, Latina da Lun a Sab 9-19

Dom 9-14

su prenotazione Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione LT) della SS. 148 Pontina – Aprilia da Lun a Sab 9-14 su prenotazione Casa della Salute, Via madonna delle Grazie – Priverno da Lun a Sab 8:30-13:30 su prenotazione ex Ospedale Monsignor luigi di Liegro, Via Salita Cappuccini – Gaeta da Lun a Sab 9-15

Procedura da seguire per effettuare il tampone nei “drive in”:

recarsi in un “drive in” presente nel territorio della propria ASL di residenza indicato dal proprio medico di medicina generale (medico di famiglia);

non scendere dall'automobile;

al momento dell’accettazione al “drive in”, fornire all’operatore della ASL il codice NRE della ricetta dematerializzata , il referto del test sierologico e la propria tessera sanitaria;

ritirare dall'operatore della ASL le credenziali per il ritiro on line del refertodel tampone naso/orofaringeo.

Dopo aver effettuato il tampone naso/orofaringeo si deve obbligatoriamente:

rispettare le norme legate al distanziamento fisico, anche all’interno della propria abitazione mantenendo una distanza di almeno un metro dagli altri e evitando assolutamente ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci);

rimanere presso la propria abitazione in attesa del risultato del test molecolare e delle eventuali valutazioni da parte del SISP (Servizio igiene e sanità pubblica) e del proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta;

qualora il tampone/test molecolare risulti positivo, attenersi con attenzione alle seguenti indicazioni per l’isolamento domiciliare.

È possibile prenotare il tampone antigenico rapido per COVID19 presso strutture abilitate secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria. La tariffa concordata è di 22€

Casa di cura accreditata ICOT – Via Franco Faggiana 1668 – Latina Casa del Sole – Clinica Polispecialistica Tommaso Costa -Via Giuseppe Paone 58 – Formia S. Marco – V.le XXI Aprila 2 – Latina

Laboratori analisi Analysis srl – Via delle Arene 304 – Terracina

Clanis Centro Diagnostico – Via Appia 1325 – Minturno (LT) Labclinic srl – Via Fratelli Cervi 8 – Cisterna di Latina Polilab srl – Via Regina Camilla 3 – Priverno Clin Audit San Carlo srl – Via Gattuccia 8 – Sezze

Con la nuova circolare del 12/10/2020 il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni riguardanti la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena dei casi positivi e dei contatti stretti di casi positivi.



– La Regione Lazio con l’Ordinanza n.63 dell’ 8/10/2020 ha stabilito ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e specifiche misure relative alla Provincia di Latina, valide per due settimane a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza stessa.



– Il DPCM del 13 ottobre 2020 stabilisce misure urgenti per contenere il contagio: si conferma l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata. L’obbligo non riguarda i bambini al di sotto dei sei anni e i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina; l’obbligo non è, inoltre, previsto durante lo svolgimento di attività sportive

Fonte: Salute Lazio