A causa dell’allerta meteo arancio su Formia per oggi, venerdì 25.09.2020, e per le prossime 24-36 ore

il Drive in per test rapido presso Via Olivastro Spantola (Mercato Nuovo) è posticipato a domenica 27, lunedì 28 e martedì 29 settembre sempre con prenotazione obbligatoria.