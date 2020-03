Coronavirus, un post su Facebook e un gesto di responsabilità. Il racconto di Fausto

“…guardiamo la tv ascoltiamo la radio, ci sentiamo bombardati ma anche a volte stupidamente invincibili…il pericolo sembra sempre lontano…e poi all’improvviso ti sale la febbre e la tosse, sarà tutta l’acqua e il freddo presi al campo, sarai stressato…e poi all’improvviso non riesci più a respirare…”. Inizia così il lungo post su Facebook di Fausto Russo, personal trainer di Minturno e preparatore atletico, che stamattina ha raccontato la sua storia per dare, nonostante tutto, speranza e conforto a tutti i suoi familiari ed amici.

“…giovedì ai primi sintomi di una semplice influenza mi sono messo sotto le coperte a riposare, ciò che avevo fatto era come sempre casa/lavoro lavoro/ casa fra Minturno e Fiuggi, poi brividi e mal di testa ed è salita la febbre e ho iniziato a contattare il dottore che con immensa disponibilità mi ha seguito a distanza, perché non è possibile essere visitati ne andare in ospedale, quindi si può solo immaginare la difficoltà immane di un dottore che si trova dall’altra parte del telefono e la tensione di chi sta a casa e non sa cosa fare…

…dopo terapie e sempre monitorato si arriva a domenica, la febbre non scende e l’ansia sale fra qualche battuta per sdrammatizzare e continuando a pensare tutto forse come impossibile.

Domenica da un certo punto in poi era impossibile respirare catapultati in un film arriva il 118 : “guardate amore di mamma e papà sono arrivati gli Star Wars, così fanno la fotografia al petto nostro papino con una macchina fotografica speciale e lo riportano più forte e muscoloso di prima come mister incredibile❤😢”.

È Domenica sera Direzione Latina, tac polmonite interstiziale. Ricovero immediato e terapia d’ossigeno”.

Un gesto di responsabilità per aiutare sé e gli altri, per avvertire tutte le persone con cui si è visto, ha chiacchierato, ha lavorato nelle ultime due settimane ma anche e soprattutto per mettere in guardia la collettività dal temuto, subdolo coronavirus che come ripetuto costantemente da più parti, non risparmia nessuno.

Un post condiviso anche dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli: “Bisogna stare a casa, bisogna farlo tutti, bisogna farlo ora. Forza Fausto”.

E alla fine un messaggio di speranza e l’augurio da tutti noi: “Andrà tutto bene ❤💪🏻.”