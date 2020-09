Si è tenuto in Prefettura una riunione tra il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Presidente della provincia Carlo Medici, il direttore del dipartimento delle attività distrettuali Asl Belardino Rossi, la dottoressa Emiliana Bozzella dell’ufficio scolastico provinciale ed il sindaco di Latina, Damiano Coletta a conclusione del quale è stato sottoscritto un protocollo tecnico che detta linee di condotta precise che possono aiutare per una partenza in sicurezza dell’anno scolastico. Il documento ha come scopo da un lato di supportare le scuole nella gestione dell’emergenza coronavirus, sia nella normale vita scolastica sia nell’eventualità di una positività all’interno degli istituti tra studenti o personale scolastico, e dall’altro quello di garantire una gestione immediata difronte a determinate situazioni che possono sorgere all’interno degli istituti e legate al Covid.

Il presidente Medici ha sottolineato che tale rinvio è finalizzato al “raggiungimento di un livello ottimale di sicurezza per gli studenti”