Nella mattinata di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sonnino, località Frasso, per la segnalazione di una persona coinvolta in un crollo di una palazzina di due piani oggetto di ristrutturazione.

Sul posto la squadra VVF del distaccamento di Terracina accertava la presenza di una persona colpita dal crollo di una parte della struttura di copertura.

Personale medico del 118, intervenuto sul posto, certificava il decesso di un operaio che lavorava nel cantiere.

Il nostro intervento si è reso necessario per permettere a tutti gli operatori di procedere in sicurezza all’interno del cantiere è successivamente recuperare il corpo mediante utilizzo dell’autoscala.

Sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri.