Da Pozzi Ginori a Geberit, cambia il marchio aziendale

“Intendo rivolgere un grande augurio di un proficuo lavoro al Direttore Generale “Geberit Ceramica S.p.a.” Marco Schiavo, al management e a tutti i dipendenti ed operai dello stabilimento Geberit di Gaeta”, così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano.

“Diamo il benvenuto al gruppo Geberit il cui marchio, da oggi, illumina la facciata d’ingresso dello stabilimento di Lungomare Caboto andando a sostituire ufficialmente quello della Pozzi Ginori a cui la città di Gaeta resterà sempre legata per quanto ha rappresentato in tutti questi anni in termini di occupazione e crescita dell’economia”, continua il primo cittadino.

E ancora: “Viviamo quindi con entusiasmo una nuova stagione di questa realtà produttiva ed occupazionale della città attraverso un momento simbolico ed importante di un gruppo, leader europeo del settore dei prodotti sanitari, che ha messo in atto un programma di investimenti a lungo termine destinato al rafforzamento e al rinnovo dello stabilimento di Gaeta. Guardiamo quindi al futuro con rinnovata fiducia, consapevoli che lo stabilimento di Gaeta rappresenta il polo nevralgico del network produttivo del gruppo Geberit e centro di eccellenza per la ceramica”.

“Dall’acquisizione del gruppo Sanitec nel 2015, e quindi di Pozzi-Ginori, -racconta Mitrano- il gruppo Geberit ha messo in atto un importante programma di investimenti a lungo termine, 13 milioni di euro fino ad oggi, destinato al rafforzamento e al rinnovo dello stabilimento di Gaeta. Un progetto che ha permesso il rilancio del sito con una conseguente crescita della produzione e un graduale aumento del livello occupazionale a 360 dipendenti. Il sito è stato inoltre dotato di un centro di formazione d’eccellenza che offre l’esperienza e la conoscenza di Geberit nel settore idrosanitario, coinvolgendo oltre 1000 professionisti all’anno”.

“L’Italia conta ora su due siti strategici a marchio Geberit -conclude Mitrano- che rappresentano due business essenziali, uno di questi è il polo di Gaeta specializzato nella produzione di ceramica sanitaria tra tradizione ed innovazione. Concludo pertanto rinnovando i miei auguri affinché lo stabilimento Geberit rappresenti sempre un volano di crescita dell’economia di Gaeta e dell’intero comprensorio”.