Il 19 luglio 2020, alle ore 19.00 circa, in Ponza a circa 2 miglia dalla costa di “cala inferno”, i carabinieri del locale battello cc 403 dislocato in quell’isola, prestavano soccorso a natante da diporto con a bordo quattro persone, tra le quali due minori, che , in quello specchio d’acqua, venivano individuati dagli operanti in situazione di difficoltà a causa dell’improvvisa mancanza di carburante del natante.

Entrambi i minori, venivano trasbordati sul battello dell’arma dei carabinieri, mentre l’imbarcazione in panne, con a bordo i due maggiorenni, trainata all’interno del porto di Ponza.

Tutti incolumi i quattro turisti.