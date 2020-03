Entra in una casa e minaccia il proprietario con la pretesa di ricaricare il cellulare, arrestato

Il 21 marzo 2020, alle ore 14:30, in Campoverde di Aprilia, i militari del locale comando stazione hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 36enne cittadino di nazionalità senegalese in Italia senza fissa dimora.

L’uomo, alle precedenti ore 13:00 era entrato, arbitrariamente, all’interno di un’abitazione privata, con la pretesa di ricaricare il proprio telefono cellulare. Invitato ad uscire dal legittimo proprietario, il prevenuto lo minacciava di morte con una roncola lanciando dei sassi contro alcune autovetture del legittimo proprietario dell’abitazione, parcheggiata in un’area antistante la casa.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina.