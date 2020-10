Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto da ieri sera, poco dopo le 21, nel Comune di Fondi per l’attivazione del piano di ricerca a persona anziana nata nel 38 a Fondi.

Sul posto veniva inviata la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Terracina oltre a personale VVF-TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con automezzo UCL (Unità di Comando Locale).

Subito iniziavano le ricerche con i Carabinieri anche in base alle informazioni dell’uomo disperso, il quale era in costante contatto al cellulare con i soccorritori.

Lo stesso dichiarava di aver perso l’orientamento dopo essere uscito fuori strada, rimanendo impantanato, con la propria autovettura. Per via del buio e delle poche indicazioni fornite, le operazioni di ricerca si sono protratte per tutta la notte.

Alle prime luci dell’alba, la Sala Operativa, faceva intervenire il Drago Vigili del Fuoco da Ciampino che, dopo una ricognizione, individuava la persona e provvedeva al recupero.

Successivamente veniva consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso.