Evade dagli arresti domiciliari violando anche le misure previste dal DPCM per contrastare l’epidemia da Coronavirus

Gli agenti delle Volanti della Questura di Latina, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di R.A., ventottenne di Latina, sottoposta agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei propri genitori in questo capoluogo.

Il personale delle Volanti, nell’effettuare il controllo alla donna presso la sua abitazione, ne constatava l’assenza.

Solo dopo qualche tempo la ragazza tornava a casa, riferendo agli operanti che era uscita per incontrare un suo amico conosciuto tramite Facebook: violando così il regime degli arresti domiciliari ai quali è sottoposta, oltre a quanto previsto dal DPCM emesso per contrastare l’epidemia da covid – 19.

Stanti i fatti accertati, gli uomini delle volanti hanno denunciato la donna in stato di libertà per entrambi i reati.