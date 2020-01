Evade dai domiciliari, arrestato un 58 enne

Nella serata del 23 gennaio scorso, in Fondi, militari dell’arma del luogo, liberi dal servizio, traevano in arresto, nella flagranza dei reati di evasione ed oltraggio a P.U. un 58 enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sorpreso dai carabinieri operanti all’esterno del domicilio statuito per la sua detenzione senza esserne autorizzato.

Nel frangente il prevenuto inveiva nei confronti dei carabinieri intervenuti, offendendone l’onore e il prestigio. l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.