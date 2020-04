Fondi, anziano danneggia arredi del pronto soccorso: Denunciato

in data 09 apr 20, i carabinieri dell’arma locale identificavano e deferivano in stato di libertà per i reati di “danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio” un 70enne del posto. il predetto, presso il pronto soccorso del locale nosocomio, per futili motivi danneggiava parte degli arredi, interrompendo le normali funzioni della struttura sanitaria.