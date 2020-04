Fondi celebra San Sotero, papa fondano

“Carissimi fratelli e sorelle, cari amici, la situazione particolare che stiamo vivendo ci invita a ripensare tanti aspetti della nostra vita. Anche le nostre Feste religiose! Per noi, devoti di San Sotero, sarà una Festa diversa! Quest’anno non ci possiamo incontrare, non possiamo preparare una Festa come avremmo desiderato. Ogni anno, insieme all’Associazione Pro Loco Fondi, abbiamo coinvolto le scuole, i ragazzi e i giovani. Quest’anno non possiamo seguire la statua in processione con il caratteristico suono delle campane a festa! Siamo obbligati a ripensare la Festa di San Sotero nella riflessione interiore.

Un 1° messaggio di gratitudine che San Sotero potrebbe darci è il seguente:

“Cari Fondani, io vi ringrazio perché, qui nella vostra terra, intorno all’anno 120 avete accolto i miei genitori. Un grazie sincero perché qui ho incontrato chi mi ha aiutato ad amare Gesù e a seguirlo nella strada del sacerdozio. Ringrazio Dio, perché mi ha chiamato a essere Vescovo di Roma e quindi 12° Papa della Chiesa Cattolica”.

Un 2° messaggio:

“Cari Fondani, ho vissuto anch’io tempi molto difficili! Erano tempi di persecuzione e di carestia.

Come Papa ho dovuto incoraggiare e aiutare nella carità tanti fratelli e sorelle smarriti, scoraggiati e affamati.

Allora coraggio! Siete gente forte!

Con la forza di Gesù e di Sua Madre andate avanti!

Io intercedo, presso l’Eterno Padre, per voi perché siate liberati da questo virus malefico”.

Ecco il programma dei festeggiamenti previsti per mercoledì 22 Aprile 2020: Questo il messaggio di Don Gianni della Parrocchia di San Pietro Apostolo a Fondi, che si appresta a festeggiare, nella ristrettezza del coronavirus, il papa fondano San Sotero.

Ore 16.30 – Preghiera del Rosario

Ore 17.30 – Santa Messa presieduta dal Parroco a seguire … Processione Spirituale in Chiesa. Benedizione alla Città sulla Porta della Chiesa

AL TERMINE

Atto di Affidamento a San Sotero Papa della Città e dei suoi abitanti.

La Santa Messa, celebrata a porte chiuse, viene trasmessa in diretta Facebook da Radio Antenna Musica.