La città di Fondi si accinge a festeggiare e a onorare il proprio santo Patrono Onorato e a rinnovargli le preghiere di continuare a “sorreggere” il Castello di Fondi.

Ecco il programma religioso stilato dal parroco del Duomo di San Pietro, don Gianni Cardillo:



La data della tradizionale fiera è stata spostata a sabato 14 novembre prossimo. Decisione presa da tutte le parti interessate, per motivi legati al Covid-19 e all’iter burocratico che le elezioni del ballottaggio per il nuovo sindaco hanno ritardato.

Il programma degli eventi della Pro Loco Fondi e delle altre associazioni, salvo imprevisti, è il seguente in ordine cronologico:

Venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 17,00: inaugurazione della mostra di pittura “After Human” (dopo gli umani) riflessioni pittoriche dell’artista Gianni Leone che propone una visione alternativa di un futuro esponendo le sue opere a Palazzo Caetani a Fondi da venerdì 9 a domenica 25 ottobre. Ingresso gratuito.

Sabato 10 ottobre. In mattinata iniziativa dell’Associazione Andos per il mese dell’ottobre rosa. Nella piazza sotto il Castello Caetani, scenografia di un enorme fiocco rosa, formato da persone, nell’ambito delle celebrazioni delle festività di Sant’Onorato, Patrono della

città di Fondi.

Alle ore 9,30 a piedi da Itri a Fondi in onore di Sant’Onorato e “Porte aperte” al Centro della Via Francigena a cura dell’Associazione “Gruppo dei Dodici”.Alle ore 18,00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Gaeta Luigi Vari. Durante la celebrazione e all’esterno della chiesa, figuranti in costumi storici curati dall’Associazione “Drappo dell’Assunta” e Associazione Araldica “Contado d’Aquino”.

Nella serata di sabato 10 ottobre, animazione in piazza Duomo, se le condizioni lo permettono.

Domenica 11 ottobre 2020 per tutta la giornata: Porte Aperte al Centro Studi Francigena del Gruppo dei Dodici, in Via Cesare Augusto , 10 a Fondi. Filmati, animazione, mostra e materiale divulgativo. Titolo della mostra “Tesori nella nostra terra: Antichi

monumenti romani e scrittori latini”. Alle ore 16,00 Visita guidata gratuita al Monastero di San Magno organizzata dall’Associazione “Circolo Cattolico San Tommaso d’Aquino”.