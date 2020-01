Fondi, Gianmarco Carroccia è la “Persona dell’Anno” 2019

Gianmarco Carroccia è la “Persona dell’Anno” 2019 di Fondi e comprensorio. La proclamazione durante lo spettacolo di Chiara Stroia nel Palazzo Caetani

Il nome più votato per la “Persona dell’Anno” è stato quello di Gianmarco Carroccia artista, cantante e ideatore del progetto “Emozioni” da anni in tour in tutta Italia.

La premiazione è avvenuta venerdì sera 10 gennaio nel Palazzo Caetani di Fondi durante lo spettacolo della giovane e affermata cantante Chiara Stroia accompagnata al pianoforte da Marco Bottoni.

A premiare Gianmarco Carroccia è stata l’assessore Giorgia Salemme, la presidente della Commissione Cultura e Turismo Sandra Cima, il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli, la “Persona dell’Anno” 2016 Gino Fiore.

“Amo la mia città: Fondi ha un’alta qualità di vita, quando termino i miei concerti, il giorno dopo, desidero sempre tornare a Fondi, dove ho deciso di continuare a vivere e ad abitare” ha commentato Carroccia.

La settima edizione dell’evento, organizzata dall’Associazione Pro Loco Fondi ha concluso le manifestazioni del programma “Natale delle meraviglie” promosso dall’Amministrazione comunale, con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Latina e Banca Popolare di Fondi, con il patrocinio e in collaborazione con Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Pro Loco Fondi e Consorzio d’Impresa FONDIPIÙ e in sinergia con le Associazioni cittadine.