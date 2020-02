Fondi, sorpreso con stupefacente suddiviso in dosi e denaro

Oggi a Fondi, i militari dell’arma del luogo hanno deferito in stato di libertà per il reato di “detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 25enne del luogo, trovato in possesso – a seguito di perquisizione personale e domiciliare – di “7 grammi circa di cocaina”, già suddivisi in 10 dosi, “4 grammi di marijuana, 0,6 grammi di hashish”, due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché della somma contante di “940 euro”, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.