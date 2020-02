Fondi, un esercito di volontari a Capratica per pulire la spiaggia

Oltre 200 persone hanno risposto all’appello di “Fare Verde” e si sono ritrovate lungo la Spiaggia di Capratica, sul litorale di Fondi, per “Il Mare d’Inverno”. Un esercito di Volontari, Cittadini ed Associazioni, studenti e scout, per l’intera mattinata di ieri si sono presi cura di alcuni km di arenile, nell’area riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario. Un’azione di clean up che ha prodotto la raccolta di oltre 60 bustoni di rifiuti, in larga maggioranza plastica e polistirolo, ma anche vetro, gli immancabili mozziconi di sigaretta e cotton fioc, ed ancora siringhe, ferro, pezzi di lamiera e perfino la carcassa di un animale in avanzato stato di decomposizione.