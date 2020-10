“Una vicenda orribile, una bambina stuprata ripetutamente da tre aguzzini, minacciata e costretta al silenzio. 😔

Per criminali come questi, di fronte a nefandezze che scuotono la coscienza di tutti, non sono possibili mezze misure: serve tolleranza zero, punizione esemplare e #castrazione chimica”. Così Matteo Salvini su Facebook.