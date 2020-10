Il 10.10.2020, i militari della stazione carabinieri di Scauri di minturno, collaborati dai colleghi della stazione di formia, nell’ambito di mirata attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in s.l. per il reato di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti” un 48enne ed una 41enne del luogo poichè, a seguito di perquisizione locale presso la loro attività commerciale venivano trovati in possesso, opportunamente occultati, di gr. 1,16 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, di gr. 52,59 di sostanza da taglio e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.