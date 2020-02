Formia-Gaeta, la gara podistica competitiva

L’ “ASD Poligolfo” organizza una gara podistica competitiva sulla distanza di 10 km, denominata “Gaeta-Formia” che si terrà domenica 16 febbraio 2020 con partenza da Gaeta, alle ore 10.00, da P.za Caboto e seguendo il Lungomare Caboto ed il litorale di Vindicio passerà per via Vitruvio, per arrivare in P.za Largo Paone a Formia.

Novità della prossima edizione evidenziare le preziosità dei centri storici di Formia e di Gaeta e le bellezze paesaggistiche del Golfo ed unire le due città in una mattinata di Sport.

Nella mattinata sarà possibile visitare la Torre di Mola posta nel centro storico di Mola, vicino al traguardo.

L’organizzazione confida nella bontà e pazienza degli automobilisti per il disagio che può causare la chiusura al traffico delle strade interessate dalla gara e comunica il percorso della gara.

Partenza P.za Caboto, Lungomare Caboto, Via Firenze, Via Marina dì Serapo, Via Pisa, Corso Italia, Via Firenze, Lungomare Caboto, Via Flacca (fino a Formia), Via Vindicio, Via Tito Scipione, Via Tonetti, Via Vitruvio, Largo Paone (arrivo).

Sarà garantita la possibilità di accedere alla stazione ferroviaria di Formia da Via Unità d’Italia (SR 213 Flacca), Via Vindicio, Via G.Paone (SS7 Appia), Via Olivetani, P.za S.Erasmo,Via Pasquale Testa, Via XXIV Maggio.