Lo spettacolo dello sport non si ferma, dimostrando che svolgere una competizione in sicurezza è possibile anche in questo periodo così complesso. Quattro atleti di livello mondiale, tra cui uno straordinario campione olimpico, si sono sfidati nella prima competizione virtuale al mondo di salto con l’asta organizzata da Fine Hygienic Holding, uno dei principali gruppi al mondo nel campo del benessere e produttore di articoli per l’igiene a base di carta.

Per sensibilizzare sui temi legati a salute e sicurezza, i partecipanti hanno gareggiato per la prima volta indossando delle speciali mascherine in grado di uccidere virus e batteri.

Un successo globale testimoniato da numeri straordinari: lunedì 17 agosto oltre 2,5 milioni di persone hanno assistito virtualmente all’evento.

L’Italia è stata protagonista ospitando gli atleti più blasonati, che hanno sbaragliato la concorrenza. Dallo storico impianto di Formia (Latina) hanno infatti saltato il campione olimpico brasiliano Thiago Braz e il fuoriclasse filippino EJ Obiena. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, dove ha stabilito il proprio record personale a 6,03 metri, Thiago Braz ha vinto la gara con un salto all’impressionante altezza di 5,70 metri. EJ Obiena si è posizionato invece secondo, con un salto a 5,60 metri. L’atleta, che detiene un record personale di 5,71 metri ai Campionati asiatici di atletica leggera ed è medaglia d’oro ai Giochi Asiatici, debutterà ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021.

Saltando a 5,53 metri, Matt Ludwig, campione statunitense indoor qualificatosi al campionato della NCAA con un record personale di 5,90 metri, si è aggiudicato a il terzo posto, mentre il quarto posto è andato a Paweł Wojciechowski, l’attuale campione europeo di salto con l’asta e precedentemente campione mondiale con un record personale a 5,93 metri, con un salto all’altezza di 5,20 metri.

“È stato un onore e un privilegio lavorare con questi quattro incredibili atleti e poterli vedere esibirsi mentre si preparano per i Giochi Olimpici di Tokyo del 2021. Volevamo organizzare un evento che fosse molto più di semplice intrattenimento: abbiamo voluto dare vita a qualcosa che riaccendesse nelle persone entusiasmo e ottimismo, in un momento in cui tutti, in ogni parte del mondo, ne sentiamo più bisogno. Credo sia stata un’idea ben riuscita e non vedo l’ora di prendere parte a molte altre competizioni virtuali in futuro” – sottolinea James Michael Lafferty, CEO di Fine Hygienic Holding.

Durante tutto l’evento è stata data priorità assoluta alla salute e alla sicurezza degli atleti e di tutti gli organizzatori. Oltre ad aver fornito a tutti i partecipanti prodotti igienici essenziali, Fine ha dotato ogni atleta di una mascherina Fine Guard Sports, che ha permesso loro di gareggiare con la massima protezione senza compromettere le loro prestazioni. Fine Guard Sport è l’unica mascherina riutilizzabile al mondo migliorata con la tecnologia Livinguard, brevettata in Svizzera, in grado di uccidere efficacemente germi, batteri e virus, incluso il Coronavirus, consentendo inoltre a chi la utilizza di respirare liberamente durante un’attività fisica intensa.

“Voglio ringraziare coloro che hanno partecipato oggi e tutte le persone che hanno contribuito a organizzare questo fantastico evento” – afferma il vincitore della gara, Thiago Braz. “Un grazie speciale va a Fine Hygienic Holding, che ha riposto la sua fiducia negli atleti e li ha supportati in questi tempi difficili”.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso questa competizione straordinaria” – ribadisce EJ Obiena “e spero che potremo organizzare eventi simili in futuro. Sono immensamente grato al team di Fine, e in particolare a Mr. James, per aver dato vita a questa meravigliosa opportunità che ci ha permesso di condividere con il mondo la nostra passione per il salto con l’asta al mondo, rendendola al contempo un momento di svago”.

Fine Hygienic Holding ha premiato gli atleti partecipanti con una ricompensa totale di 50.000 dollari.