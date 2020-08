Il partito di Fratelli d’Italia continua la sua opera di espansione sul territorio provinciale. Siamo in forte espansione, credo che questo sia facilmente riconoscibile, grazie a un gran lavoro di qualità da parte del direttivo con le energie di Nicola Calandrini, Senatore e Segretario Provinciale, di Nicola Procaccini, Eurodeputato di assoluto spessore sempre presente sul nostro territorio e di Enrico Tiero, Vice Coordinatore Regionale.

Oggi in Provincia di Latina ci sono due importanti appuntamenti elettorali che ci aspettano come partito, oltre alla scelta del referendum sul taglio dei parlamentari. Come Consigliere Provinciale, ancor prima che come rappresentante territoriale in seno al Comune di Formia, credo che in questo momento storico tutte le energie debbano essere tese a ottenere un grande risultato elettorale a Fondi e Terracina.

Un risultato elettorale che dovrà misurarsi non soltanto in termini di espressione del voto ma anche di qualità dei nostri rappresentanti, uno dei motivi per cui mi batto all’interno di questo partito, da sempre proiettato in una crescita esponenziale della qualità degli uomini e delle donne che da sempre esprime ed esprimerà.

E le scelte operate da Procaccini e Calandrini, nostri più alti rappresentanti Istituzionali, nei Comuni di Terracina e Fondi, non fanno altro che confermare la bontà di quanto appena rilevato, avendo a Terracina la candidata Tindari già dato dimostrazione sul campo con tutta la squadra di capacità amministrativa e visione prospettica, non avendo a Fondi, altresì, necessità di presentazioni il mio collega, Avv. Giulio Mastrobattista, sempre distintosi sia in politica sia professionalmente nel delicato settore della Giustizia Penale, per serietà e trasparenza, dimostrando valori umani e competenze tecniche.

Purtroppo nei due importanti Comuni – pur avendo i nostri rappresentanti parlamentari e il direttivo cercato di riunire il centrodestra fino alla fine dando piena disponibilità al confronto – si andrà divisi, senza una motivazione concreta, o forse si, la crescita esponenziale e la sempre più radicata presenza di Fratelli d’Italia sul territorio provinciale e nazionale.





Avv. Pasquale Cardillo Cupo, consigliere Fratelli d’Italia – Presidente della Commissione edilizia, viabilità, lavori pubblici Provincia di Latina