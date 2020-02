Gaeta, al “Calise Cup” il patrocinio morale del CONI

Grande riconoscimento per la società Gaeta Handball 1984 del presidente Cosmo Ciano e per lo staff del Comitato Organizzatore presieduto da coach Antonio Viola, in vista dell’edizione 2020 del torneo internazionale di beach handball, quale rientra nel tour europeo per squadre per club.

“Caro Presidente Ciano, caro Cosmo, sono felice di comunicarle la concessione del Patrocinio morale del CONI in occasione del XXXII Meeting Internazionale di Pallamano “Memorial F. Calise”, che si svolgerà a Gaeta.

L’Ufficio competente dell’Ente provvederà alla trasmissione informatica dell’idoneo logo CONI da utilizzare nel materiale di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. A tale riguardo il marchio CONI deve essere utilizzato esclusivamente accanto ad eventuali altri loghi istituzionali e non può essere in alcun modo associato a marchi commerciali; inoltre dovrà essere accompagnato dalla dicitura che il CONI è patrocinante dell’iniziativa.

Con i miei più cordiali saluti ed i migliori auguri di successo dell’evento.

Giovanni Malagò”.

Queste le parole del Presidente del Coni Nazionale in una lettera alla società.

Intanto procedono i primi preparativi per la kermesse che ormai da decenni anima l’estate gaetana, con i primi contatti avviati con squadre interessate provenienti da Polonia, Danimarca, Olanda, Croazia ed ovviamente Italia e le prime iscrizioni di squadre provenienti da Germania ed Olanda.

“Siamo assolutamente onorati di aver ricevuto il patrocinio da parte del Coni Nazionale, -così il Presidente Cosmo Ciano- poichè ci premia di tutti gli sforzi ed i sacrifici fatti in questi anni. Per quest’edizione stiamo lavorando alacremente e vedere già le prime iscrizioni nel mese di Febbraio, ci fa essere molto fiduciosi ed entusiasti. Colgo l’occasione per chiedere un supporto a tutti gli amici di Gaeta e dintorni, per una manifestazione capace di creare indotto per le attività locali, turismo sportivo a 360° e promozione di tutto il territorio”.