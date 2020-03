Gaeta, annullato il 500 Day. Appuntamento per il 2021!

Lo staff del 500 Day ha deciso di cancellare il raduno previsto per il prossimo 19 aprile 2020. La decisione (purtroppo prevedibile) di annullare la festa, che ogni anno unisce tantissimi appassionati delle storiche Fiat 500, deriva dall’emergenza Coronavirus che sta vivendo l’Italia.

Queste le parole del presidente del coordinamento Fiat 500 Gaeta – Formia, Francesco Mignano:

“Buongiorno a tutti! Mi piace pensare che dopo tanti giorni di doverosa “reclusione” in casa non sarà il caso di visitare ”claustrofobiche” antiche prigioni 😁 nella realtà, invece, sappiamo bene che a rendere impossibile il raduno del 19 aprile a Gaeta sono impedimenti burocratici e soprattutto reali, di fatto; oltre che il doveroso immobilismo di questo periodo impedisce il poter organizzare un evento. Ma io sono ottimista e penso in positivo: perciò voglio che tutto il tanto e impegnativo lavoro fatto finora per l’organizzazione di “Ti mando a Gaeta!” non vada sprecato, ma sia semplicemente un anticipo per il raduno dell’anno prossimo la cui organizzazione non partirà da zero ma da quanto fatto finora. Perciò do appuntamento a tutti coloro che si sono prenotati per “Ti mando a Gaeta!” esattamente a un anno di distanza: il 18 aprile 2021. Grazie 🙂 scaldiamo i bicilindrici 🚗 teniamo sempre viva la 500 e sempre in alto il Fiat 500 Club Italia 🇮🇹”

Lo staff ringrazia il Comune di Gaeta, la Scuola Nautica della GdF, tutte le istituzioni coinvolte e gli sponsor per la collaborazione.

Appuntamento, quindi, a domenica 18 aprile 2021… a quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata, per ora #iorestoingarage.

