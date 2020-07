Convocato il Consiglio Comunale di Gaeta in seduta pubblica straordinaria urgente per discussione ed approfondimenti sull’area ex stazione.

Il consiglio si riunirà in 1ª convocazione, domani 14/07/2020 alle ore 11:00, presso l’Aula consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio, fino all’esaurimento dell’argomento all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi (compresi i festivi) a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 09:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale.