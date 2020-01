Gaeta, Campionato Mondiale Scultori di Ghiaccio (#foto-video)

A Gaeta in viale Battaglione degli Alpini, nell’ambito della manifestazione “Favole di Luce”, è in corso il Campionato Mondiale degli Scultori di Ghiaccio: 15 i partecipanti in gara provenienti da tutte le parti del mondo.

Nella prima giornata gli artisti attraverso le loro sculture di ghiaccio hanno rappresentetato un momento storico della loro Nazione.

Nella giornata odierna invece saranno liberi di creare sculture a tema libero.

Una giuria internazionale e il voto del pubblico giudicherà e assegnerà la vittoria.

Previsto inoltre un premio speciale allo scultore più votato dai suoi colleghi.

Questa la lista degli scultori:

Anthony Schmatz – Perù

Shintaro Okamoto – USA

Kee Gawah – Malesia

Aleksandr Mikhailov – Russia

Sam Girault – Francia

Nenad Klajic – Serbia

Bernd Winter – Germania

Glenn Smith – Australia

Marco Torrisi – Italia

Michal Mizula – Polonia

Loïc Brien – Francia

Bogdan Kutsevych – Ukraine

Frank De Conynck – Belgio

John Yong Chong Ming – Malesia

Jamalul Hakim – Malesia