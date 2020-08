Nuove proposte in tema di parcheggi a Gaeta da parte del consigliere comunale Gennaro Romanelli che su Facebook parla di prossimi obiettivi:

👉 Con l’imminente e ulteriore Messa in Sicurezza della Vetreria, ampliare l’Area Parcheggi e garantire la fruibilità del sito H24;

👉 Effettuare una zonizzazione delle tariffe orarie in base alle caratteristiche di ogni Quartiere;

👉 Convertire le strisce bianche in strisce blu nei pressi delle zone residenziali non periferiche.