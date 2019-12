Gaeta in festa, glié Sciuscié sfilano per la città (#video)

Si rinnova come ogni anno, a Gaeta la tradizionale sfilata di caratteristici gruppi di questuanti tra le vie della città.

Già da questa mattina stanno sfilando in Via della Indipendenza, Corso Cavour, Lungomare Caboto e Gaeta Medievale glie Sciusc radunando, per ogni dove, tanti gaetani e turisti rallegrandoli con musica, fischi e stornelli.

Nel video la Prima Sciusciata del 2019 de Gliú Sciuscie d’Baffone



Gliú Sciuscie d’Baffone dedica la sciusciata ad un amico speciale!

Enrico e gli altri



