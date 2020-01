Gaeta, fiamme alle giostrine sul Lungomare Caboto (#foto)

Stanotte intorno alle ore 4, i Vigili del Fuoco di Gaeta sono intervenuti per una segnalazione di incendio sul lungomare Caboto.

Per cause ancora da accertare si è sprigionato un piccolo incendio che ha distrutto alcuni giochini per bambini e ha interessanto anche la parete del bagno pubblico collocato nelle vicinanze.

Il personale VdF ha prontamente messo in sicurezza la zona.

Purtroppo non sembrano trovare pace le giostrine che già in passato furono oggetto di altro incendio quando erano collocate in via Battaglione degli Alpini.

Su quanto accaduto stanno indagando gli uomini della Polizia locale di Gaeta.