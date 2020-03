Gaeta, fioccano le prime denunce sul territorio comunale

Fioccano le prime denunce sul territorio comunale di Gaeta per inosservanza delle misure adottate e finalizzate ad evitare spostamenti non consentiti in città. Nel corso dei circa 300 controlli, che quotidianamente vengono effettuati dalla Polizia locale di Gaeta sul territorio, sono state denunciate al momento due persone ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Le operazioni sono state coordinate dal neo Comandante della Polizia locale di Gaeta, Annamaria De Filippis mentre ai trasgressori è stato contestato il fatto di essere usciti di casa senza giusta motivazione. Ad essere denunciati, un ciclista che residente a Formia veniva fermato nel territorio comunale di Gaeta ed una persona che invece sostava in centro senza alcun motivo. Il territorio è costantemente controllato da tutte le forze dell’ordine, pertanto si invita ad attenersi scrupolosamente alle regole.