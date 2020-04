Gaeta, i progetti del comune a sostegno di famiglie e bambini

Sono partiti quattro progetti a sostegno di famiglie e bambini: Mille idee per volare; Essere mamma è sempre bello; Teatrando si impara e Distanti, ma uniti.

Ad annunciarlo in conferenza stampa è il consigliere Gianna Conte, presidente della commissione cultura e sanità del Comune di Gaeta, che si dichiara altresì entusiasta e soddisfatta della collaborazione offerta dai professionisti.

Nello specifico, il progetto “Distanti, ma uniti” prevede iniziative di formazione a distanza realizzate dall’Ente per le Adozioni internazionali ERNESTO per le coppie che hanno intrapreso il percorso dell’adozione internazionale e che sono attualmente in attesa di ricevere l’abbinamento.

In particolare, è stato attivato un corso di “lingua e cultura Ungherese” online nel quale verranno illustrate alle famiglie le tradizioni, gli usi e le consuetudini dell’Ungheria ma soprattutto l’insegnante (madrelingua) fornirà alle coppie un piccolo vocabolario di parole, utile per il primo approccio con il bambino; ogni giovedì, attraverso la piattaforma “zoom” gli esperti e gli operatori approfondiscono un tema diverso con tutte le coppie dell’Ente come ad esempio l’inserimento del bambino a scuola, le fratrie, i diritti del genitore adottivo ecc..

“Ho voluto contribuire anch’io al progetto formativo dell’Ente – spiega la Conte- fornendo la mia assistenza in campo scolastico per le famiglie che sono appena rientrate dall’Ungheria ma anche per fornire consigli utili a quelle che si apprestano a partire; credo che la modalità di formazione online sia ormai la più adatta considerando che lo Sportello Adozioni del Comune di Gaeta accoglie famiglie che arrivano da diverse province del territorio”.

L’ente ha altresì organizzato la presentazione del libro “un viaggio chiamato adozione” in collaborazione con l’associazione Fuori Quadro di Formia e un incontro di approfondimento su LoveAdoption Tv.

Ogni sede dell’Ente, attualmente sono 15 compreso lo Sportello di Gaeta, continuerà a seguire la formazione psicologica online attraverso gli incontri via skype.

Inoltre, per le coppie che ancora non hanno iniziato il percorso ma desiderano farlo, Ernesto è operativo tutti i giorni secondo i consueti orari d’ufficio in modalità smart working, quindi è possibile richiedere un primo incontro informativo in video chiamata e svolgere tutte le attività amministrative necessarie per il deposito del fascicolo.

Per quanto riguarda il progetto “Mille idee per volare” sarà curato dalla neuro psicomotricista infantile Clarissa Saba che offre la sua consulenza gratuita sia via skype, zoom e what’s app (clarissa.saba95@gmail.com; 3515476637) per un’assistenza dal punto di vista cognitivo, affettivo relazionale ed emotiva del bambino.

Per le donne in gravidanza invece, la dott.ssa Maria Perrone psicologa – terapista responsabile di “Essere mamma è sempre bello”, ha fornito la sua disponibilità ad organizzare il corso pre parto online che avrà la cadenza di una volta a settimana per circa due mesi (perrone.annamaria@yahoo.it; 3286193100).

Infine, un altro importante progetto è quello tenuto da Stefania Nocca intitolato “Teatrando” che leggerà delle storie per bambini al telefono dalle ore 14 alle ore 16 previo appuntamento da concordare il giorno prima (stefania.nocca@gmail.com; 3280952693).