‘Gaeta in app’ sempre al tuo fianco!

In un momento così delicato, è fondamentale per i cittadini essere costantemente informati sull’andamento della situazione di emergenza Covid-19. Per questo motivo abbiamo implementato le funzionalità del nostro prodotto, garantendo l’informazione Ufficiale e sempre aggiornata.

Scaricate l’App Gratuita al seguente link (https://www.gaetainapp.it/downloadapp) e potrete:

– consultare la sezione ‘News dal Comune’ dove vengono pubblicate in tempo reale tutte le notizie Ufficiali emanate dall’Amministrazione della Città di Gaeta;

– informarvi su tutte le ultime notizie del Golfo, pubblicate in tempo reale nella sezione dedicata ‘Quotidiano’;

– fare la spesa comodamente da casa usufruendo del servizio di consegna a domicilio gratuita offerta dai nostri partner e consultabile all’interno della nuova sezione ‘Sconti & Promozioni’.

#iorestoacasa …. fatelo anche voi.

il team di ‘Gaeta in app’