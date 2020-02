Gaeta, madre e figlia pusher: Sorprese e denunciate

In data 27 febbraio 2020, in Gaeta, i militari della locale tenenza carabinieri in collaborazione con il personale della compagnia carabinieri di Terracina, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, deferivano in stato di liberta’ per cessione di sostanza stupefacente in concorso, una 44enne ed una 22enne entrambe di Fondi.

Le predette, rispettivamente madre e figlia, in concorso tra loro, venivano trovate nel centro di Gaeta, a bordo di un’autovettura, mentre cedevano ad un 62enne del luogo, la sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di “grammi 10,6”, al prezzo di euro 70,00.

nel corso dell’attivita’ investigativa che si e’ sviluppata anche presso l’abitato di Fondi), sono state rinvenute e sottoposte a sequestro banconote per l’ammontare complessivo di euro 615,00 (seicento/quindici).

La sostanza stupefacente ed il danaro venivano sottoposti a sequestro.