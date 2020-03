Gaeta, operazioni abusive di scavo su arenile in concessione. Denunciati

Ieri 18 marzo 2020, nel corso della mattinata, i carabinieri della locale tenenza deferivano in stato di libertà due persone, un 64enne ed un 40enne, le quali venivano sorprese dai militari operanti, mentre effettuavano operazioni abusive di scavo su un pezzo di arenile in loro concessione, asportando rocce e distruggendo beni naturali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, violando inoltre il d.p.c.m. datato 09.03.2020 (e successive modifiche) e l’ordinanza comunale nr. 66 datata 17.03.2020 del sindaco di Gaeta, entrambe recanti disposizioni in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”