Dal 28 settembre al via i primi percorsi formativi nell’ambito del progetto Ostello del Golfo, finanziato da Regione Lazio in collaborazione con l’Ipab SS Annunziata e Comune di Gaeta.

“I Giovani e il mondo del lavoro: come affrontarlo e vincere la sfida” e “La Comunicazione Digitale per il Turismo”. Questi i titoli dei corsi promossi dall’Associazione Ante Omnia, che si terranno presso l’Ostello del Golfo che apre le sue porte al mondo giovanile interessato alla formazione nell’ambito del recruiting aziendale e della comunicazione digitale. Temi di strettissima attualità, trattati da formatori esperti e accreditati, con l’intento di supportare il mondo giovanile verso le nuove sfide nel mondo del lavoro e della comunicazione.

“Viviamo in una società in continua evoluzione – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – una società che ha modificato le nostre abitudini e che cambia sulla spinta del digitale quale opportunità da saper comprendere e cogliere. È quindi fondamentale poter fornire ai più giovani, tutti gli strumenti utili che possono metterli in condizione di poter affrontare il futuro con consapevolezza e fiducia. Farlo nell’ambito dell’Ostello del Golfo vuol dire aver centrato ancora una volta gli obiettivi di una progettualità compiuta in sinergia tra Enti fondamentali per la crescita comprensoriale”.

“I percorsi formativi – commenta il Direttore dott. Clemente Ruggiero -rappresentano un elemento fondante dell’Ostello del Golfo. Le realtà aziendali, così come le tecniche comunicative, hanno subito in poco tempo una trasformazione epocale. Dare ai giovani l’opportunità di cogliere questi cambiamenti ed approfittare dell’esperienza di esperti formatori ed abili manager d’azienda per farsi trovare pronti all’appuntamento con il mondo del lavoro è in linea con la mission dell’Ostello del Golfo”.

Si parte lunedì 28 settembre con “I Giovani e il mondo del lavoro: come affrontarlo e vincere la sfida”.Il corso si articolerà in 3 giornate formative in modalità e-learning, in cui verranno affrontati i temi della stesura di un curriculum vitae, del colloquio aziendale, dell’onboarding e i principali contratti di inserimento. Terminata la fase teorica, per i giovani interessati, sarà attivo gratuitamente un canale diretto di confronto con esperti manager aziendali, per affrontare al meglio il processo di selezione messo in campo dalle aziende per inserire nuove risorse all’interno del proprio organico. Avrà inizio invece il 13 ottobre il corso di formazione “La Comunicazione Digitale per il Turismo”a cura della formatrice Annalisa Stamegna, incentrato sulla capacità di far conoscere online un’attività turistica: scoprire cosa cercano le persone, come raccontare i propri punti di forza con personalità ed ispirare i viaggiatori.

Tre gli appuntamenti previsti: I viaggi nascono online; Raccontati con creatività, essere riconoscibili a colpo d’occhio; Crea una relazione duratura con i tuoi clienti. Al termine del corso sarà organizzata una giornata di work shop durante la quale i candidati sosterranno un test per il rilascio del certificato di partecipazione. Si accede al Corso in modalità e-learning direttamente dalla pagina dedicata sul sito www.ostellodelgolfo.it, tramite compilazione di un form di iscrizione dedicato. Possono fare richiesta di accesso giovani under 35 residenti nel territorio della Regione Lazio o che abbiano soggiornato almeno una notte presso l’Ostello del Golfo. I corsi sono gratuiti e limitati a numero massimo di 50 partecipanti accreditati per edizione. Per informazioni visitare il sito internet www.ostellodelgolfo.it o scrivere a formazione@ostellodelgolfo.it.