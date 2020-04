Gaeta, sopralluogo tecnico a locali che ospiteranno Centro di Diagnostica specialistica

Si è svolto stamattina, a Gaeta, un sopralluogo tecnico del sindaco Cosmo Mitrano presso il “Mons. Di Liegro” . All’incontro hanno partecipato Antonio Graziano, Direttore del Distretto Sanitario 5 e Mauro Palmieri, Direttore UOC Interaziendale ASL Frosinone/ASL Latina Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico

“Il traguardo è sempre più vicino, a breve avremo un’arma in più per combattere il Covid-19 “- spiega Mitrano- “potendo contare su un centro specialistico altamente qualificato. Non riesco a descrivervi l’emozione che ho provato stamattina nel vedere gli ambienti e gli spazi che saranno destinati al Centro di Diagnostica specialistica del “Mons. Di Liegro”.

“Un sopralluogo molto proficuo effettuato insieme all’Azienda sanitaria che ringrazio per il rinnovato impegno nelle persone di Giorgio Casati, Direttore Generale dell’Asl di Latina fronteggiare e Giuseppe Visconti, Direttore Sanitario dell’Asl di Latina. Insieme al Presidente del Consiglio comunale di Gaeta Pina Rosato, ci siamo recati presso il “Mons. Di Liegro” dove abbiamo incontrato Mauro Palmieri, Direttore UOC Interaziendale ASL Frosinone/ASL Latina Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico; Antonio Graziano il Direttore del Distretto Sanitario 5. La sensazione che ho avuto è che stiamo procedendo nella direzione giusta e pertanto dobbiamo continuare a sostenere con donazioni la raccolta fondi Emergenza Covid-19 insieme per realizzare un sogno che inizia a prendere forma e che rafforza la nostra speranza in questa delicatissima fase di emergenza sanitaria. Ho provato una grandissima emozione nel percorrere quei corridoi, entrando in quelle stanze che attendono soltanto di essere nuovamente operative con la strumentazione necessaria per effettuare gli accertamenti alzando i livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica in un territorio che ne ha fortemente bisogno soprattutto durante l’emergenza Covid-19″.